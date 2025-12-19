Le Vertige des Chiffres : De la Lumière au Jeu

En parcourant la presse sénégalaise ce matin du 19 décembre 2025, deux informations ont capté mon attention. Elles figuraient sur les mêmes pages, traitées avec la même encre, et pourtant, elles racontent deux mondes qui ne semblent plus tourner à la même vitesse.

D’un côté, on célèbre une victoire de notre diplomatie économique : le Sénégal sécurise un investissement chinois de 70 millions de dollars pour développer les énergies renouvelables.

De l’autre, la rubrique sportive nous apprend que le PSG est condamné à verser près de 61 millions d’euros à son ancienne star, Kylian Mbappé, au titre d’arriérés de salaires et de primes.

Je n’ai pu m’empêcher de sortir ma calculatrice, et le résultat donne le vertige.

L’investissement pour le Sénégal : environ 39 milliards de FCFA.

Le litige du joueur : environ 40 milliards de FCFA.

La mise en miroir de ces deux montants est brutale.

Les 39 milliards du premier représentent des années de négociations d’État à État, des études de faisabilité complexes et une vision stratégique pour l’avenir de notre nation. C’est de l’argent “lourd”, destiné à produire de l’électricité, à faire tourner des usines, à éclairer des écoles et à améliorer le quotidien de millions de Sénégalais. C’est le prix du développement.

Les 40 milliards du second représentent le solde de tout compte d’un seul homme, aussi talentueux soit-il. C’est de l’argent “léger”, fruit d’une industrie du spectacle où la démesure est devenue la norme.

Il ne s’agit pas ici de blâmer le talent ou la réussite individuelle, mais de s’interroger sur l’échelle des valeurs de notre époque. Quand le coût d’un litige salarial dans le football occidental dépasse l’enveloppe d’un programme énergétique national en Afrique, il y a matière à réfléchir.

Pour nous, acteurs du développement, cette comparaison doit être un rappel : chaque milliard investi chez nous est une conquête de haute lutte. Notre richesse ne se mesure pas aux sommes astronomiques qui circulent dans la bulle financière du divertissement, mais à l’impact réel que nous parvenons à imprimer sur le terrain, pour nos populations.

39 milliards pour la lumière de tout un peuple, contre 40 milliards pour les primes d’un seul. C’est cela, le paradoxe du XXIe siècle.

Talla SYLLA

Ndande, le 19 décembre 2025