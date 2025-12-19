Softcare : le ministère de la Santé lance une mission conjointe pour faire la lumière sur l’affaire des couches et serviettes hygiéniques

XALIMANEWS: Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) a annoncé la mise en place d’une mission conjointe avec le ministère du Commerce et de l’Industrie afin de faire toute la lumière sur l’affaire des couches et serviettes hygiéniques de la marque Softcare. Cette décision intervient après qu’une inspection de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) avait initialement conduit au retrait des produits, avant qu’ils ne soient finalement jugés conformes aux normes de sécurité.

Dans un communiqué diffusé à l’APS, le MSHP précise que cette mission sera diligentée sans délai et vise à fournir au public des informations précises, vérifiées et conformes à la réalité, dans un souci de transparence et de responsabilité.

Le ministère rappelle qu’une polémique s’était installée après l’inspection de l’ARP dans l’entreprise Softcare, suscitant de nombreuses interrogations au sein de la population. Il assure que toutes les mesures correctives nécessaires seront prises, conformément aux textes en vigueur et dans le respect des principes de justice et d’équité.

Le MSHP réaffirme enfin son engagement indéfectible pour la préservation de la santé publique, la sécurité sanitaire et la régulation rigoureuse du secteur pharmaceutique.