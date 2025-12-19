Societe

Affaire Aziz Dabala : l’enquête prend un nouveau tournant

XALIMANEWS: Affaire Aziz Dabala : le chanteur Tarba Mbaye arrêté à l’AIBD, l’enquête prend un nouveau tournant

L’enquête sur le double meurtre du danseur Aziz Dabala et de son jeune protégé Waly connaît un développement majeur. L’artiste musicien Tarba Mbaye a été placé entre les mains des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC).

Agissant sur instruction du procureur de Pikine-Guédiawaye, les limiers ont procédé, hier, à son interpellation à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il s’apprêtait à embarquer hors du territoire sénégalais.

Transféré dans les locaux de la DIC, le chanteur est soumis à une audition approfondie. Son nom a été cité par l’un des présumés meurtriers, Mamadou Lamine Diaw, ce qui a motivé sa convocation rapide par les enquêteurs.

Assisté par son avocat, Me Alioune Badara Fall, Tarba Mbaye rejette catégoriquement toute implication dans cette affaire criminelle. Il affirme n’avoir aucun lien avec celui qui l’accuse.

Pour l’heure, aucune mesure restrictive n’a été prise contre l’artiste, l’enquête se poursuivant pour éclaircir les zones d’ombre autour de ce drame.

