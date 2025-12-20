Triplé de Bamba Dieng en Coupe de France : le retour en force d’un Lion en quête de renaissance

XALIMANEWS: Bamba Dieng a brillé ce soir en Coupe de France en inscrivant un superbe triplé avec Lorient. Le Sénégalais, qui n’avait plus été décisif depuis un bon moment, a enfin retrouvé son efficacité et fait parler de lui de la plus belle des manières.

Cette performance va lui faire énormément de bien, d’autant qu’il avait perdu sa place de titulaire depuis la saison dernière. Celui qui était annoncé comme l’un des jeunes talents à suivre lors de la CAN remportée par le Sénégal regardera malheureusement l’édition à venir depuis chez lui.

Il ne reste plus qu’à espérer que cette dynamique se confirme afin qu’il puisse enchaîner, briller de nouveau, et pourquoi pas retrouver sa place dans la Tanière.