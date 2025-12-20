Actualites

Modernisation de l’Assemblée nationale : un partenariat stratégique avec la Corée s’achève sur un bilan positif

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a présidé ce jeudi la cérémonie officielle de clôture du partenariat de modernisation et de digitalisation de l’institution parlementaire, mis en œuvre en collaboration avec l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA). La rencontre s’est tenue en présence de l’Ambassadeur de la République de Corée au Sénégal, Monsieur Kwon Hyuk-woon, ainsi que du Représentant résident de la KOICA.

Ce partenariat, inscrit dans une dynamique de renforcement institutionnel, a permis la mise en place d’importants outils technologiques destinés à moderniser le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Parmi les réalisations majeures figurent l’introduction du vote électronique, la modernisation de la régie technique et la numérisation des archives parlementaires, marquant une avancée significative dans la transformation numérique de l’institution.

Prenant la parole à cette occasion, le Président El Malick Ndiaye a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement coréen pour son appui constant et sa coopération exemplaire. Il a souligné que ces réformes ont conduit à une véritable reconfiguration numérique de l’Assemblée nationale, contribuant à améliorer l’efficacité du travail parlementaire, à renforcer la transparence des procédures, à garantir la fiabilité des décisions prises et à faciliter l’accès des citoyens à l’information parlementaire.

« La modernisation technologique de notre institution est un levier essentiel pour rapprocher davantage l’Assemblée nationale des citoyens et consolider la confiance dans l’action parlementaire », a-t-il affirmé, réitérant son engagement en faveur d’une gouvernance parlementaire moderne, inclusive et résolument tournée vers le service public.

De son côté, l’Ambassadeur de la République de Corée a salué la qualité du partenariat entre son pays et le Sénégal, mettant en avant l’importance de la coopération Sud-Sud dans le renforcement des institutions démocratiques. Le Représentant résident de la KOICA a, quant à lui, réaffirmé la disponibilité de l’agence à accompagner le Sénégal dans ses efforts de modernisation et de développement institutionnel.

La clôture de ce partenariat marque ainsi une étape importante dans le processus de transformation de l’Assemblée nationale, désormais mieux équipée pour relever les défis d’un parlement moderne à l’ère du numérique.

