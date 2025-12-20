En tournée économique en Casamance, le président Diomaye Faye rend visite à la mère d’Ousmane Sonko.

XALIMANEWS: Alors que certains observateurs annonçaient ces derniers jours des tensions au sommet de l’État entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko, le chef de l’État vient de balayer toutes les spéculations.

Profitant de sa tournée économique en Casamance entamée ce samedi, le président Diomaye Faye s’est rendu au domicile de la mère du Premier ministre. Un geste hautement symbolique, qui réaffirme la solidité du lien entre les deux hommes.

Lors de cette visite, le président et la mère d’Ousmane Sonko ont longuement échangé, évoquant notamment la relation ancienne et profonde qui unit Diomaye Faye à son fils. Un moment de proximité qui envoie un message politique clair : l’entente demeure intacte au sommet de l’État, malgré les rumeurs persistantes