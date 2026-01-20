A la UneFootballLes lions

Bassirou Diomaye Faye offre 75 millions FCFA et un terrain de 1 500 m² à chaque Lion

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a posé un acte fort en direction de l’équipe nationale du Sénégal, sacrée championne d’Afrique. En guise de reconnaissance pour cet exploit historique, le chef de l’État a annoncé une prime exceptionnelle de 75.000.000 FCFA ainsi qu’un terrain de 1 500 m² pour chaque joueur des Lions.

Cette décision présidentielle vient récompenser non seulement la victoire finale, mais aussi l’engagement, le patriotisme et l’image positive que les Lions ont projetée du Sénégal sur la scène continentale et internationale. À travers cette récompense, Bassirou Diomaye Faye marque sa volonté de valoriser l’excellence, le mérite et le travail bien accompli.

Selon la Présidence, ce geste s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance durable envers les ambassadeurs du sport sénégalais, tout en envoyant un signal fort à la jeunesse : l’effort, la discipline et le sacrifice finissent toujours par être récompensés.

Au-delà de l’aspect financier, l’attribution d’un terrain de 1 500 m² à chaque Lion symbolise une vision à long terme, offrant aux joueurs une sécurité patrimoniale et un avenir après la carrière sportive.

Une décision saluée par l’opinion publique, qui voit en ce geste un hommage mérité à une génération dorée, désormais entrée dans l’histoire du football africain.

1 Comment

  • 75.000.000 FCFA ainsi qu’un terrain de 1 500 m² pour chaque joueur ?
    On croit rêver
    Un pays ou les hôpitaux sont des mouroirs, les fonctionnaires sont corrompus fate d’avoir les rémunérations adéquates et on offre de telles sommes avec des terrains a des gens qui n’en ont aucun besoin.
    Une réception et des médailles voilà ce qu’il fallait offrir rien d’autre.
    Je croyais que le pastef était différent, je me suis trompé.

    Reply

Previous Next
A LIRE AUSSI
