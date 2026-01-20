A la UneFootballLes lions

CAF – Fabrizio Romano annonce une sanction contre Pape Thiaw après la finale Sénégal–Maroc

XALIMANEWS: Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, la FIFA a sanctionné le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 face au Maroc. L’information a été révélée par le spécialiste du mercato et de l’actualité footballistique mondiale, sans que la nature exacte de la sanction ne soit précisée.

Fabrizio Romano n’a donné aucun détail sur la durée ou la forme de cette sanction. Il s’est limité à annoncer qu’une décision disciplinaire a bien été prise par la FIFA à l’encontre du technicien sénégalais, laissant place à de nombreuses interrogations en attendant une communication officielle des instances concernées.

La sanction serait liée à un épisode très tendu de la finale. À la fin du temps réglementaire, l’arbitre de la rencontre a sifflé un penalty jugé polémique en faveur du Maroc. En signe de protestation, Pape Thiaw aurait envoyé ses joueurs quitter la pelouse, exprimant ainsi son désaccord avec la décision arbitrale.

La situation a rapidement dégénéré avant l’intervention de Sadio Mané, qui a joué un rôle clé en rappelant ses coéquipiers sur le terrain, permettant la reprise du match et évitant des conséquences sportives plus graves.

Le penalty marocain a finalement été manqué, maintenant le score inchangé. Les deux équipes se sont alors dirigées vers les prolongations, dans une atmosphère électrique et sous haute tension.

C’est finalement le Sénégal qui a eu le dernier mot. En prolongations, Pape Gueye a inscrit l’unique but de la rencontre d’une frappe puissante, offrant aux Lions de la Teranga la victoire et le trophée continental, au terme d’une finale historique et marquée par la controverse.

Dans l’attente d’une clarification officielle de la FIFA ou de la CAF, l’annonce de Fabrizio Romano continue d’alimenter le débat autour de l’arbitrage, de la gestion des émotions en finale et des sanctions disciplinaires dans les grandes compétitions internationales.

  • Les deux peuples Marocain et Sénégalais ont été, ils sont et ils seront toujours frères et amis et ce n’est pas le football qui va nous créer des malentendus. Nous devons nous rencontrer et régler l’indifférence et le malentendu à l’amiable loin de toutes les allégations.
    Vive le Maroc et Vive le Sénégal

    Reply

