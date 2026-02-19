“Docteur avortement” piégé : la DSC casse un réseau actif sur TikTok

XALIMANEWS: La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a mis fin à un réseau structuré de vente illégale de médicaments abortifs opérant sur TikTok.

L’opération a été déclenchée dans le cadre des activités de cyber-patrouille, après plusieurs signalements de citoyens. Les enquêteurs ont identifié l’administrateur principal du compte, domicilié à Fass (Rufisque), qui agissait sous le pseudonyme « Docteur avortement ». L’individu ciblait des femmes en situation de détresse à travers des publications promotionnelles, avant de finaliser les transactions via WhatsApp, en utilisant des comptes éphémères et de fausses identités.

Les investigations ont également permis de remonter la chaîne d’approvisionnement jusqu’à un fournisseur présumé basé à Keur Serigne Bi (Dakar). Un livreur a été interpellé en flagrant délit avec trois boîtes du produit, reconnaissant son rôle d’intermédiaire rémunéré à la livraison.

Au total, huit personnes ont été arrêtées, dont trois hommes impliqués dans la gestion et la logistique du réseau, ainsi que cinq femmes ayant tenté de se procurer les substances pour interrompre leur grossesse. Plusieurs téléphones, une motocyclette et des stocks de médicaments ont été saisis.

Les suspects ont été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque, ce mercredi 18 février 2026.