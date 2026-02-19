Politique

« Le rapport ne m’impute aucune infraction » : Abdoulaye Diouf Sarr réagit sur les fonds Covid-19 à sa convocation…

XALIMANEWS: L’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a publié un communiqué dans lequel il revient sur la convocation annoncée par l’Assemblée nationale dans le cadre d’une procédure de mise en accusation le concernant.

Dans son message, M. Diouf Sarr tient à préciser que le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 ne l’a jamais mis en cause pour une quelconque infraction financière. Il souligne attendre l’ouverture formelle de la procédure pour prendre connaissance des griefs précis à son encontre.

« Je demeure pleinement attaché au respect des institutions de la République et au bon fonctionnement de l’État de droit. C’est dans cet esprit de responsabilité et de transparence que j’aborderai cette étape », écrit-il, insistant sur sa volonté de coopérer avec les autorités et de respecter les règles démocratiques.

Abdoulaye Diouf Sarr adresse également un message à ses proches, ses amis et ses camarades de la Renaissance Républicaine, les invitant à garder sérénité et dignité face à cette situation. « La confiance dans nos institutions doit rester notre boussole. La vérité des faits finira toujours par prévaloir », conclut-il.

