Actualites

« Vous faites la fierté du Sénégal » : le message émouvant de Bassirou Diomaye Faye aux supporters graciés

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu hier les supporters sénégalais emprisonnés depuis la finale de la CAN 2025, avant d’être graciés par le roi du Maroc.

Lors de cette rencontre empreinte d’émotion, le chef de l’État a salué leur courage et leur patriotisme. « Vous faites la fierté de toute une République. Le Sénégal vous remercie. Durant votre incarcération, tout le pays était avec vous », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye devant les supporters.

À l’approche de la fête de Tabaski, le Président de la République a également annoncé des mesures d’accompagnement en leur offrant des bons afin de leur permettre de passer la fête dans de meilleures conditions.

Le chef de l’État a enfin tenu à adresser un message fort à la diaspora sénégalaise et à tous les citoyens vivant à l’étranger : « Partout où le fils du Sénégal est présent, l’État va le protéger. »

DEPECHES

Sécurité, emploi, hydrocarbures : les sujets au cœur des échanges entre Bassirou Diomaye Faye et d’anciens ministres
Libération des Sénégalais détenus au Maroc : le message fort de Diomaye Faye
Urgent : Bassirou Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko et renvoie tout le gouvernement
Loi sur les actes contre-nature : Sonko justifie le durcissement et répond aux critiques internationales
Share This Article
Previous Article Saraya : un accident de bus sur la RN7 fait une vingtaine de blessés graves
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Assemblée nationale : Ousmane Sonko assure que l’État protège les Sénégalais face aux difficultés économiques

Actualites

Journée du dialogue : Diomaye Faye consulte Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo

Actualites

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement défend sa stratégie face aux menaces sécuritaires au Sahel

Actualites

Hydrocarbures : 380 milliards de FCFA de subventions contre 665 milliards de taxes notés en 2025

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais eemprisonnés depuis la finale de la CAN 2025

Football

Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection

Les lions

Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste officielle des Lions du Sénégal

Les lions

Coupe du Monde 2026 : Bara Sopoko Ndiaye, la surprise de la liste de Pape Thiaw

Les lions

Mondial 2026 : Diomaye Faye mobilise l’État derrière les Lions avant la liste de Pape Thiaw