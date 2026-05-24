« Vous faites la fierté du Sénégal » : le message émouvant de Bassirou Diomaye Faye aux supporters graciés

XALIMANEWS: Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu hier les supporters sénégalais emprisonnés depuis la finale de la CAN 2025, avant d’être graciés par le roi du Maroc.

Lors de cette rencontre empreinte d’émotion, le chef de l’État a salué leur courage et leur patriotisme. « Vous faites la fierté de toute une République. Le Sénégal vous remercie. Durant votre incarcération, tout le pays était avec vous », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye devant les supporters.

À l’approche de la fête de Tabaski, le Président de la République a également annoncé des mesures d’accompagnement en leur offrant des bons afin de leur permettre de passer la fête dans de meilleures conditions.

Le chef de l’État a enfin tenu à adresser un message fort à la diaspora sénégalaise et à tous les citoyens vivant à l’étranger : « Partout où le fils du Sénégal est présent, l’État va le protéger. »