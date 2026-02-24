Durcissement des sanctions contre les actes contre nature : Amadou Ba appelle à un soutien populaire massif

XALIMANEWS: Le ministre Amadou Ba, membre du parti Pastef, a appelé le peuple sénégalais à manifester son soutien au gouvernement dans le cadre du projet visant à durcir les sanctions contre les actes contre nature. Dans une publication largement relayée, il invite les citoyens à exprimer leur position à travers des messages, publications et vidéos sur les réseaux sociaux.

Selon lui, cette mobilisation numérique devrait permettre d’afficher clairement l’adhésion populaire à cette orientation des autorités. Amadou Ba estime que l’implication des Sénégalais est essentielle pour accompagner les décisions prises dans ce domaine qu’il présente comme relevant des valeurs sociétales du pays.

Le responsable politique a également interpellé la classe politique, qu’il exhorte à ne pas rester silencieuse face au débat en cours. Il a notamment souligné que les acteurs politiques ne devraient pas se laisser influencer par les éventuelles critiques ou condamnations provenant de pays occidentaux.

« La classe politique ne peut pas rester aphone par crainte des condamnations exprimées par les pays occidentaux. Le peuple saura reconnaître les siens », a-t-il déclaré.

Par cette prise de position, Amadou Ba appelle ainsi à une mobilisation nationale et à un engagement plus affirmé des responsables politiques autour de cette question sensible qui alimente actuellement le débat public au Sénégal.