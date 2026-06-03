Bacary Sarr, du monde des idées à la parole de l’État

Spécialiste de littérature et d’histoire du cinéma, Dr Bacary Sarr ouvre un nouveau chapitre de son parcours public. Devenu ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement, il se retrouve au cœur de la stratégie de communication de l’État et des rapports entre l’exécutif et les institutions.

L’homme a longtemps préféré les salles de cours aux tribunes politiques. Chercheur passionné, spécialiste de littérature et d’histoire du cinéma, Bacary Sarr s’est construit dans le calme des amphithéâtres de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Deux ans après son entrée dans le gouvernement, il franchit une nouvelle étape : le 1er juin 2026, il est nommé ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, tout en devenant porte-parole du gouvernement dirigé par Ahmadou Al Amine Lo.

Cette promotion marque l’ascension d’un universitaire devenu acteur de premier plan dans l’appareil d’État. Elle confirme également la confiance accordée à un homme dont le parcours conjugue réflexion intellectuelle, engagement culturel et présence croissante dans la sphère publique.

De l’université aux politiques culturelles

Docteur en Lettres modernes et maître de conférences à l’Ucad, Bacary Sarr a consacré une grande partie de sa carrière à l’enseignement et à la recherche. Spécialiste des études littéraires, de l’esthétique et de l’histoire du cinéma, il a formé plusieurs générations d’étudiants à la Faculté des lettres et sciences humaines (Fac Lsh) ainsi qu’à l’Institut des arts et de la culture (Isac).

Son expertise dépasse cependant le cadre académique. Au fil des années, il s’est imposé comme une référence dans le champ des industries culturelles et créatives. Ancien directeur des études de l’ISsac, il a également participé à la commission de sélection des projets du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica), contribuant à l’accompagnement du cinéma sénégalais.

Lorsque le président Bassirou Diomaye Faye accède au pouvoir en 2024, Bacary Sarr fait son entrée dans l’exécutif comme Secrétaire d’État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique. À ce poste, il s’emploie à soutenir la structuration du secteur culturel, à valoriser le patrimoine national et à renforcer les mécanismes d’accompagnement des acteurs de la création.

Une nouvelle voix pour l’exécutif

Originaire de Simal, dans l’arrondissement de Fimela, région de Fatick, Bacary Sarr est également un cadre du parti Pastef. Son engagement politique s’est progressivement affirmé, notamment à travers sa participation aux élections territoriales de 2022. Une expérience qui lui a permis d’acquérir une connaissance plus concrète des réalités du terrain et de l’action publique.

Sa nomination au ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions constitue aujourd’hui un tournant. Au-delà de la gestion de la communication gouvernementale, il lui revient désormais d’incarner la parole officielle de l’exécutif, d’assurer le dialogue avec les institutions et de contribuer à la diffusion de l’information publique.

Cette responsabilité stratégique exige à la fois rigueur, pédagogie et sens de la communication. Des qualités que ses proches lui reconnaissent volontiers. Habitué à transmettre le savoir et à vulgariser des sujets complexes, l’ancien enseignant-chercheur devra désormais expliquer, défendre et porter les orientations du gouvernement devant l’opinion nationale.

À la croisée du monde académique, de la culture et de la politique, Bacary Sarr illustre ainsi une trajectoire singulière. Celle d’un intellectuel passé des analyses du cinéma et de la littérature aux exigences de la communication d’État, avec l’ambition de faire du dialogue institutionnel un levier de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics.

LESOLEIL.SN