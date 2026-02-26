A la UneActualites

Sénégal 2050 : le Premier ministre mise sur le logement social comme levier de transformation économique

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko souligné, mercredi, l’importance du logement social comme une filière à fort effet d’entraînement pour l’économie nationale, appelant à la mise en place d’une véritable stratégie nationale du logement.

Selon lui, cette stratégie devrait être fondée sur la sécurisation foncière, l’adoption d’une législation adaptée, un financement durable ainsi qu’une équité sociale et territoriale dans l’accès au logement. « Le logement social constitue une filière stratégique sur laquelle s’appuie l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 », a-t-il précisé dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef du gouvernement a rappelé le déficit actuel de logements, lié à un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande, à l’urbanisation rapide et aux inégalités dans l’accès aux logements et aux services urbains. Pour y remédier, il propose un nouveau programme de logements diversifié, reposant sur des mécanismes de financement et de commercialisation accessibles à tous.

Ousmane Sonko a également pointé les contraintes structurelles qui limitent la production de logements formels, aujourd’hui concentrée entre Dakar et Thiès, notamment l’accès difficile au foncier pour les promoteurs privés, les coopératives et les opérateurs publics, ainsi que les difficultés de mobilisation de financements durables.

Le Premier ministre a enfin insisté sur la nécessité de soutenir davantage les coopératives, les promoteurs privés et le secteur informel, et de résoudre les goulots d’étranglement liés à l’accès au foncier, aux lenteurs administratives et au modèle financier actuellement basé sur le crédit hypothécaire bancaire.

Cette vision traduit la volonté du gouvernement de transformer le secteur du logement social en levier majeur de croissance économique et de cohésion sociale au Sénégal .

