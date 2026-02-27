Le FONGIP séduit la diaspora et mise sur l’innovation financière



XALIMANEWS: En 2025, le FONGIP a intensifié son ouverture à l’international en multipliant les missions économiques et les rencontres avec la diaspora sénégalaise. Des délégations ont participé à des événements au Canada, à Casablanca, à Genève et à Bergame afin de présenter les dispositifs de financement disponibles pour les investisseurs sénégalais de l’étranger.

Ces rencontres ont permis d’explorer de nouveaux modèles de financement participatif et d’encourager la diaspora à investir davantage dans les projets économiques au Sénégal.

L’année a également été marquée par la digitalisation des services du FONGIP, avec la mise en place d’une plateforme en ligne permettant aux entrepreneurs de déposer leurs demandes de garantie plus rapidement.

Dans la perspective de 2026, déclarée année de l’économie sociale et solidaire par le président Bassirou Diomaye Faye, l’institution entend renforcer son rôle dans l’accompagnement des femmes et des jeunes entrepreneurs, en particulier dans les zones les plus éloignées.

Avec ces nouvelles orientations, le FONGIP ambitionne de consolider son rôle de moteur du développement économique et social du Sénégal.