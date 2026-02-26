Bambilor : le Khalife Thierno Amadou Ba exhorte les fidèles à un Ramadan de discipline et de purification

XALIMANEWS: Le Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, a livré un message fort à l’endroit des musulmans sur le sens et les exigences du mois béni de Ramadan. Des propos rapportés par son fils, El Hadji Malick Ba, dans lesquels le guide religieux insiste sur la dimension spirituelle, morale et sociale de cette période sacrée.

D’emblée, le Khalife rappelle que le Ramadan est « le meilleur des mois », celui au cours duquel se trouve la plus précieuse des nuits, Laylat al-Qadr (Nuit du Destin), supérieure à mille mois. Une occasion unique, selon lui, pour le croyant de rechercher le pardon, la miséricorde divine et l’élévation spirituelle.

Le guide religieux souligne que le jeûne est recommandé à tout musulman en bonne santé. Mais il précise que le jeûne ne se limite pas à l’abstinence de nourriture et de boisson. Il s’agit d’un exercice global de maîtrise de soi. « Durant le mois de Ramadan, toutes les parties du corps doivent jeûner », enseigne-t-il.

Il insiste particulièrement sur la bouche. Le musulman doit s’interdire le mensonge, la médisance et les paroles blessantes. La bouche, durant ce mois béni, ne doit prononcer que des paroles véridiques et utiles. Elle doit servir à apprendre, enseigner et réciter le Saint Coran. Dans la même dynamique, le Khalife appelle à faire vivre le cœur à travers les zikr (évocations d’Allah) et les prières, rappelant que la prière n’est pas une pratique circonstancielle propre au Ramadan, mais une obligation permanente pour tout croyant.

Abordant la place de la femme musulmane, Thierno Amadou Ba décrit le Ramadan comme un mois d’efforts intenses pour elle. En plus de jeûner, elle veille au bien-être de sa famille, prépare les repas pour la rupture et contribue à maintenir l’équilibre du foyer. Il souligne toutefois que les exigences de l’islam ne se limitent pas aux actes accomplis durant ce mois.

Le Khalife insiste sur le comportement et l’habillement de la femme selon les enseignements islamiques. Elle ne doit pas porter des vêtements qui exposent son corps, affirme-t-il, rappelant que la femme est sacrée et mérite respect. Sa pudeur, y compris à travers le port du voile, constitue une protection morale et spirituelle. Selon lui, une femme peut avoir un cœur noble, mais un comportement inapproprié peut compromettre cette noblesse. S’habiller conformément aux règles de l’islam permettrait ainsi de se préserver face aux dérives contemporaines marquées par la perte de repères, la banalisation de l’indécence et l’affaiblissement des valeurs familiales.

Enfin, le Khalife de Bambilor appelle les fidèles à multiplier les actes d’adoration et de solidarité. Prières, zikr, récitation du Coran et entraide doivent rythmer le quotidien du croyant. Le Ramadan, explique-t-il, est un mois de « promotion spirituelle », une période privilégiée pour effacer ses péchés, renforcer sa foi et renouveler son engagement envers Allah.

À travers ces recommandations, Thierno Amadou Ba invite les musulmans à vivre le Ramadan comme une véritable école de transformation intérieure, fondée sur la discipline, la sincérité et le respect des valeurs islamiques.