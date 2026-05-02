Sénégal : 78 231 contrats contre 77 870 en 2024, une hausse modeste

XALIMANEWS: À l’occasion de la Journée internationale des travailleurs, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en avant une légère progression de l’emploi formel au Sénégal, malgré un contexte économique jugé tendu.

Selon les données issues des inspections du travail et de la sécurité sociale, le nombre de contrats de travail enregistrés est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025, soit une hausse de 0,46 %. Une évolution modeste mais significative, que le chef de l’État interprète comme un signe de résilience de l’économie nationale.

S’exprimant au palais de la République, lors de la réception des cahiers de doléances des centrales syndicales, le président a souligné que cette progression est le fruit des efforts conjoints de l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, dans un environnement marqué par des tensions.

Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l’engagement de l’État à poursuivre les réformes visant à améliorer le climat des affaires, à renforcer la transparence économique, à faciliter l’accès au financement et à soutenir la croissance des entreprises.

En parallèle, il a lancé un appel à la responsabilité des employeurs, les exhortant à respecter scrupuleusement leurs obligations légales, tant sur le plan social que fiscal. Le respect des normes du travail, la protection des droits des travailleurs ainsi que la contribution équitable à l’effort fiscal ont été rappelés comme des exigences fondamentales pour consolider les acquis et garantir une croissance inclusive.