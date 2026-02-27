Sénégal : Suppression du concours d’entrée en Sixième à partir de 2026

XALIMANEWS: Le Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal a officialisé la suppression du concours d’entrée en classe de Sixième, une décision qui sera effective dès la session de 2026. L’annonce a été faite à travers une directive datée du 25 février 2026 et signée par le secrétaire général du ministère, Papa Malick Ndao, à l’attention des inspecteurs d’académie (IA) et des inspecteurs de l’éducation et de la formation (IEF).

Dans le document transmis aux services déconcentrés, le ministère indique qu’il envisage d’opérationnaliser, à partir de 2026, la directive n°14 issue du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de 2025. Cette directive porte notamment sur la suppression du concours d’entrée en Sixième ainsi que sur la gestion du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) dans les centres d’examen.

Selon le texte, cette réforme s’inscrit dans le cadre des « réformes structurelles » engagées par l’État du Sénégal pour rendre le système éducatif plus équitable, plus inclusif, plus démocratique et conforme aux exigences de la scolarité obligatoire. Le ministère demande ainsi aux IA et aux IEF de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer une mise en œuvre rigoureuse de la directive dans leurs circonscriptions respectives.

En attendant la note de cadrage officielle, les inspecteurs sont invités à développer des stratégies de communication et de sensibilisation à l’endroit des acteurs et partenaires de l’école. Il leur est également demandé de réaliser un état des lieux de l’environnement des établissements et des besoins en personnel dans le cycle moyen, en vue de préparer l’accueil effectif des élèves en classe de Sixième.

Le ministère engage par ailleurs les services concernés à mettre en place, dès à présent, un dispositif de soutien pédagogique pour les candidats au CFEE et à établir, en collaboration avec les principaux de collège, un mécanisme facilitant la transition entre le CM2 et la classe de Sixième.

La suppression du concours d’entrée en Sixième induit des changements dans l’organisation du CFEE au niveau des centres d’examen. Les services compétents sont appelés à faire le point sur le nombre de candidats, la capacité des centres ainsi que sur l’effectif des enseignants mobilisables pour la surveillance, la correction et le secrétariat. Les ratios retenus prévoient deux surveillants par salle et un correcteur pour 80 copies, avec une limite fixée à 250 candidats par centre.

Dans le souci d’une meilleure réorganisation du déroulement du CFEE, le ministère demande également d’identifier les enseignants disposant de compétences en informatique susceptibles d’être nommés chefs de centre ou assistants de saisie, tout en anticipant les contraintes potentielles afin de mettre en place un dispositif de mitigation approprié.