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Mbour: À Warang, une population brisée par un drame insoutenable touchant une fillette innocente

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XALIMANEWS: Le village de Warang, dans la commune de Malicounda, est plongé dans l’émotion après la découverte du corps sans vie d’une fillette âgée de 11 ans dans un bâtiment en construction.

Selon les informations recueillies sur place, l’enfant avait été signalée disparue dans l’après-midi du lundi 12 mai. Très rapidement, des recherches ont été lancées par les habitants du quartier ainsi que par les proches de la victime.

Le chef du village de Warang Socé, Saliou Touré, explique avoir été informé de la disparition de la jeune fille avant la mobilisation des populations, notamment à travers les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp locaux.

Le lendemain matin, un corps sans vie a été découvert dans un bâtiment inachevé de la localité. Alertée, la gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour effectuer les premières constatations et ouvrir une enquête.

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La victime, élève au collège d’enseignement moyen de Warang, a ensuite été identifiée par des habitants du quartier. Les circonstances exactes du décès restent pour le moment sous enquête.

Au sein de la population, l’émotion demeure vive. Dans le quartier Socé, où résidait la fillette avec sa famille, plusieurs habitants disent ressentir une profonde inquiétude après ce drame.

Des riverains appellent désormais à davantage de vigilance et à un renforcement de la sécurité, notamment autour des bâtiments inoccupés présents dans certaines zones du village.

Le chef du village a également demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire afin que le ou les responsables soient identifiés et traduits devant la justice.

Ce drame relance le débat sur la sécurité des enfants ainsi que sur la surveillance des espaces abandonnés dans plusieurs localités du département de Mbour.

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