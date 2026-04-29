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Mali : obsèques du ministre de la Défense Sadio Camara prévues ce jeudi à Bamako

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XALIMANEWS: Le Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali, sera inhumé ce jeudi à partir de 10 heures GMT, à la suite de son décès tragique lors de la vague d’attaques armées survenues le 25 avril 2026.

Selon des sources concordantes relayées par l’Agence France-Presse, les funérailles de ce haut responsable militaire se tiendront dans un contexte de vive émotion nationale. Le général a été tué samedi dernier lors d’une attaque ciblant sa résidence située à Kati, dans la périphérie de Bamako, au cours d’une offensive coordonnée menée par des groupes armés contre plusieurs localités du pays.

En hommage à l’illustre disparu, les autorités maliennes ont décrété deux jours de deuil national, observés lundi et mardi à travers tout le territoire. Une période marquée par des cérémonies de recueillement et des hommages rendus à celui qui incarnait une figure centrale de l’appareil sécuritaire malien.

Quatre jours après ces événements dramatiques, les autorités s’efforcent de rassurer l’opinion publique. Dans une adresse à la nation prononcée mardi soir, le président de la transition, le Assimi Goïta, a affirmé que la situation sécuritaire était désormais « maîtrisée », tout en réitérant l’engagement des forces armées à défendre l’intégrité du territoire.

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Ces attaques, d’une ampleur inédite, relancent toutefois les interrogations sur la persistance de la menace sécuritaire au Mali, malgré les efforts déployés par les autorités de transition.

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