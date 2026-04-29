Mali : obsèques du ministre de la Défense Sadio Camara prévues ce jeudi à Bamako

XALIMANEWS: Le Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali, sera inhumé ce jeudi à partir de 10 heures GMT, à la suite de son décès tragique lors de la vague d’attaques armées survenues le 25 avril 2026.

Selon des sources concordantes relayées par l’Agence France-Presse, les funérailles de ce haut responsable militaire se tiendront dans un contexte de vive émotion nationale. Le général a été tué samedi dernier lors d’une attaque ciblant sa résidence située à Kati, dans la périphérie de Bamako, au cours d’une offensive coordonnée menée par des groupes armés contre plusieurs localités du pays.

En hommage à l’illustre disparu, les autorités maliennes ont décrété deux jours de deuil national, observés lundi et mardi à travers tout le territoire. Une période marquée par des cérémonies de recueillement et des hommages rendus à celui qui incarnait une figure centrale de l’appareil sécuritaire malien.

Quatre jours après ces événements dramatiques, les autorités s’efforcent de rassurer l’opinion publique. Dans une adresse à la nation prononcée mardi soir, le président de la transition, le Assimi Goïta, a affirmé que la situation sécuritaire était désormais « maîtrisée », tout en réitérant l’engagement des forces armées à défendre l’intégrité du territoire.

Ces attaques, d’une ampleur inédite, relancent toutefois les interrogations sur la persistance de la menace sécuritaire au Mali, malgré les efforts déployés par les autorités de transition.