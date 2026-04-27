Mali : deux jours de deuil national après l’assassinat du général Sadio Camara

XALIMANEWS: Le Mali a décrété un deuil national de deux jours sur toute l’étendue de son territoire à compter du lundi 27 avril 2026, en hommage à son ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Sadio Camara, tragiquement décédé.

Selon des sources officielles, le général Sadio Camara a été tué après que son domicile, situé près de Bamako, a été pris pour cible dans une série d’attaques armées qui frappent le pays depuis samedi à l’aube.

L’annonce a été faite à la télévision nationale par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, également porte-parole du gouvernement, le général Ousmane Coulibaly. Dans un décret lu sur les antennes de l’ORTM, il a indiqué que cette décision émane du président de la Transition, chef de l’État.

« Un deuil national de deux jours à compter du lundi 27 avril à 00 heure est déclaré sur toute l’étendue du territoire national en hommage au général Sadio Camara, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026 », a-t-il déclaré.

Durant cette période de recueillement, les drapeaux seront mis en berne sur l’ensemble des bâtiments et édifices publics à travers le pays. Cette mesure intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, marqué par une recrudescence d’attaques armées dans plusieurs zones du territoire malien.