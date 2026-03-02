Depeches

Faux billets : comment la Brigade de Recherches de Keur Massar a démantelé un réseau venu de Gambie dirigé par un septuagénaire

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS– Une opération minutieusement préparée a permis à la Brigade de Recherches de Keur Massar de mettre fin aux activités présumées d’un réseau spécialisé dans le trafic et le blanchiment de faux billets. Quatre individus ont été interpellés le 2 mars 2026 à la cité Taco, dans la commune de Rufisque.

Tout est parti de l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un groupe cherchant à « laver » des billets noirs d’une contre-valeur estimée à deux milliards de francs CFA. Les enquêteurs ont rapidement identifié comme cerveau présumé de l’opération un homme âgé d’environ 70 ans. Selon les premiers éléments de l’enquête, les billets auraient été acheminés au Sénégal par voie maritime depuis la Gambie.

Les investigations ont conduit les forces de l’ordre dans un immeuble en chantier à la cité Taco, où les suspects ont été surpris en flagrant délit en pleine tentative de manipulation des billets. Le septuagénaire et trois de ses complices ont été immédiatement interpellés puis conduits dans les locaux de la brigade pour les besoins de l’enquête.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte renforcée contre la criminalité économique et financière. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier d’éventuelles complicités, notamment sur le circuit d’acheminement des faux billets.

DEPECHES

Tivaoune: un maître coranique retrouvé pendu
Policier, marabouts, agents commerciaux… les dessous explosifs des nouvelles arrestations dans l’affaire Pape C Diallo et Cie
Attaque armée au village de Boucotte : L’usine “La Casamançaise” prise pour cible, six suspects interpellés
Podor : Quatre talibés meurent noyés dans le bras du fleuve Doué à Mbantou
Share This Article
Previous Article Candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU : quelles étapes avant l’élection ?
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Grand Yoff : Démantèlement d’un réseau de prostitution et de séquestration

Depeches

Education paralysée : le 5ᵉ plan d’action du G7, débrayages et grèves totales

Depeches

Plus de 2 000 étudiants laissés sans relogement : le Collectif des Amicales tire la sonnette d’alarme

Depeches

Affaire « Pape Cheikh Diallo » : découvrez le nombre de personnes déjà placées en garde à vue, l’enquête se poursuit

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire