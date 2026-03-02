Faux billets : comment la Brigade de Recherches de Keur Massar a démantelé un réseau venu de Gambie dirigé par un septuagénaire

XALIMANEWS– Une opération minutieusement préparée a permis à la Brigade de Recherches de Keur Massar de mettre fin aux activités présumées d’un réseau spécialisé dans le trafic et le blanchiment de faux billets. Quatre individus ont été interpellés le 2 mars 2026 à la cité Taco, dans la commune de Rufisque.

Tout est parti de l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un groupe cherchant à « laver » des billets noirs d’une contre-valeur estimée à deux milliards de francs CFA. Les enquêteurs ont rapidement identifié comme cerveau présumé de l’opération un homme âgé d’environ 70 ans. Selon les premiers éléments de l’enquête, les billets auraient été acheminés au Sénégal par voie maritime depuis la Gambie.

Les investigations ont conduit les forces de l’ordre dans un immeuble en chantier à la cité Taco, où les suspects ont été surpris en flagrant délit en pleine tentative de manipulation des billets. Le septuagénaire et trois de ses complices ont été immédiatement interpellés puis conduits dans les locaux de la brigade pour les besoins de l’enquête.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte renforcée contre la criminalité économique et financière. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier d’éventuelles complicités, notamment sur le circuit d’acheminement des faux billets.