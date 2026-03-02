Actualites

Signature de convention entre le FONGIP et le PNUD pour la mise en circulation de taxis électriques

XALIMANEWS: Ce 2 mars, un protocole d’accord historique a été signé entre l’Administrateur général du FONGIP, madame Ndèye Fatou Mbodj, et le représentant résident du PNUD au Sénégal, Njoya TIKUM. Cet accord vise à mettre en circulation de taxis électriques à Dakar, marquant un tournant décisif dans la mobilité urbaine au Sénégal.
L’objectif principal de ce projet est d’améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon l’Administrateur général du FONGIP, cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de promotion de l’emploi vert et de soutien à la transition vers des solutions de transport durable, en cohérence avec les politiques publiques du Sénégal.
Cette collaboration entre le FONGIP et le PNUD est un pas important vers un avenir plus propre et plus durable pour les transports au Sénégal. Les taxis électriques réduiront non seulement la pollution atmosphérique, mais offriront également une alternative économique et efficace pour les usagers.
Cette initiative est un exemple concret de l’engagement du Sénégal à atteindre ses objectifs de développement durable et à promouvoir un avenir plus vert pour ses citoyens.

Faux billets : comment la Brigade de Recherches de Keur Massar a démantelé un réseau venu de Gambie dirigé par un septuagénaire
