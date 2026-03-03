Le FONGIP rapproche le financement des entrepreneurs dans les régions



XALIMANEWS: L’année 2025 a marqué un tournant dans la stratégie de territorialisation du FONGIP, qui a intensifié sa présence dans plusieurs régions du Sénégal. L’institution a inauguré de nouveaux centres d’affaires à Thiès, Touba, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Saint-Louis afin de rapprocher ses services des entrepreneurs.

Cette expansion régionale vise à réduire les inégalités d’accès au financement entre Dakar et les autres territoires du pays. Les nouveaux centres permettent un accompagnement plus direct des porteurs de projets et facilitent les démarches pour l’obtention de garanties financières.

Le FONGIP a également renforcé son engagement auprès des collectivités locales en soutenant des projets communaux à travers le sous-fonds FOGAVILLE. Des initiatives de développement local ont ainsi été financées, notamment dans des zones enclavées.

Cette stratégie territoriale traduit une volonté claire : faire du financement un outil accessible à tous les acteurs économiques, quel que soit leur lieu d’activité.