Actualites

Le FONGIP rapproche le financement des entrepreneurs dans les régions

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read


XALIMANEWS: L’année 2025 a marqué un tournant dans la stratégie de territorialisation du FONGIP, qui a intensifié sa présence dans plusieurs régions du Sénégal. L’institution a inauguré de nouveaux centres d’affaires à Thiès, Touba, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Saint-Louis afin de rapprocher ses services des entrepreneurs.
Cette expansion régionale vise à réduire les inégalités d’accès au financement entre Dakar et les autres territoires du pays. Les nouveaux centres permettent un accompagnement plus direct des porteurs de projets et facilitent les démarches pour l’obtention de garanties financières.
Le FONGIP a également renforcé son engagement auprès des collectivités locales en soutenant des projets communaux à travers le sous-fonds FOGAVILLE. Des initiatives de développement local ont ainsi été financées, notamment dans des zones enclavées.
Cette stratégie territoriale traduit une volonté claire : faire du financement un outil accessible à tous les acteurs économiques, quel que soit leur lieu d’activité.

Share This Article
Previous Article Du nouveau dans l’affaire Pierre Robert : M. Sylla, un des principaux « formateurs au sexe » du réseau, repéré aux États-Unis
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Keur Massar : La naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani célébrée à Darou Salam chez Cheikh Moustapha Dia, ce mercredi

Actualites

Plus de quinze morts en trois mois : l’or vaut-il le prix du sang à Kédougou ?

Actualites

Saint-Louis : Le gouverneur rassure, le poste de contrôle mauritanien sera construit hors du territoire sénégalais

Actualites

Incursion présumée de soldats mauritaniens : Papa Tahirou Sarr interpelle le Gouvernement

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire