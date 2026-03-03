Escalade entre États-Unis, Israël et Iran : quelles conséquences pour le Sénégal ?

XALIMANEWS: La presse sénégalaise braque ses projecteurs sur les répercussions mondiales de l’escalade militaire entre États-Unis, Israël et Iran, avec en toile de fond le blocage partiel du stratégique détroit d’Ormuz.

Dans ses colonnes, Le Soleil met en lumière les conséquences géopolitiques et économiques d’une crise qui dépasse largement le théâtre moyen-oriental. Ce corridor maritime, par lequel transite près de 20 % du pétrole consommé quotidiennement dans le monde, constitue un véritable baromètre de la stabilité énergétique internationale. Son obstruction, même partielle, fait peser une lourde menace sur les marchés.

Sud Quotidien enfonce le clou en parlant d’« Ormuz, point de bascule de l’économie mondiale ». Le journal insiste sur le fait que toute tentative de Téhéran de bloquer ce passage stratégique provoquerait un séisme économique global. La flambée des cours du brut serait quasi immédiate, entraînant une hausse des coûts du transport, de l’électricité et des produits de première nécessité.

Pour le Sénégal, l’impact serait direct. Pays importateur net de produits pétroliers, il subirait de plein fouet la hausse des prix à la pompe, avec un risque d’inflation accrue et de tensions sociales. Même les perspectives liées à l’exploitation récente de ses ressources énergétiques ne suffiraient pas à amortir un choc brutal sur les marchés internationaux.

Au-delà du pétrole, c’est l’équilibre des chaînes d’approvisionnement mondiales qui vacillerait. L’Afrique, dépendante des importations énergétiques et alimentaires, se retrouverait particulièrement vulnérable. Ainsi, la crise autour du détroit d’Ormuz ne se limite pas à un affrontement géopolitique : elle pourrait redessiner, à court terme, les équilibres économiques mondiaux — avec Dakar en première ligne.