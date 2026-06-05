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Dakar 2026, Mondial 2026 : Djirèye Clotilde Coly fixe ses priorités

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XALIMANEWS: La nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a affiché sa volonté de poursuivre les réformes engagées dans son département tout en renforçant les politiques destinées à la jeunesse, à l’emploi et au développement du sport au Sénégal.

S’exprimant jeudi lors de la cérémonie de passation de service avec sa prédécesseure, Khady Diène Gaye, la ministre a insisté sur la nécessité d’assurer la continuité de l’action publique. « Nous nous inscrivons dès à présent dans la continuité, parce que l’État est une continuité », a-t-elle déclaré devant les responsables administratifs du ministère, les représentants des fédérations sportives ainsi que plusieurs acteurs du mouvement sportif et associatif.

Djirèye Clotilde Coly a indiqué que son action s’inscrira dans le cadre des orientations fixées par le chef de l’État à travers le plan national de transformation. Elle a notamment placé la jeunesse au cœur de ses priorités, la considérant comme la principale richesse du Sénégal.

La nouvelle ministre a annoncé son ambition de renforcer les mécanismes de formation, d’insertion professionnelle et de promotion de l’entrepreneuriat afin d’offrir davantage d’opportunités aux jeunes. Elle a toutefois souligné que ces efforts devront s’accompagner de valeurs de civisme, de discipline et d’engagement patriotique.

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Abordant la question du sport, Djirèye Clotilde Coly a salué les récentes performances des équipes nationales, notamment le sacre des Lions U17, tout en réaffirmant la volonté des autorités de créer les conditions favorables à l’émergence de nouveaux talents dans toutes les disciplines sportives.

La ministre a également insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière à l’ensemble des sports, y compris la lutte, qu’elle considère comme un important vecteur de promotion du tourisme sportif et de valorisation du patrimoine culturel sénégalais.

Concernant les grands rendez-vous sportifs à venir, elle a assuré que les préparatifs de la Coupe du monde 2026 ainsi que des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 figurent parmi les priorités de son département. Selon elle, les infrastructures et les différents chantiers liés à ces événements feront l’objet d’un suivi rigoureux afin de garantir leur réussite.

Djirèye Clotilde Coly a par ailleurs mis en avant le rôle du sport dans la prévention sanitaire. Elle a plaidé pour une meilleure promotion du sport-santé afin de lutter contre certaines maladies telles que l’hypertension, le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires.

En conclusion, la nouvelle ministre a promis une gouvernance fondée sur l’écoute, la transparence, l’efficacité et la culture du résultat. Elle a enfin invité les jeunes Sénégalais à prendre pleinement leur destin en main et à participer activement à la construction du Sénégal de demain.

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