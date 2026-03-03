Du nouveau dans l’affaire Pierre Robert : M. Sylla, un des principaux « formateurs au sexe » du réseau, repéré aux États-Unis

XALIMANEWS: L’enquête sur le vaste réseau pédocriminel présumé dirigé par le Français Pierre Robert, qui aurait opéré au Sénégal, au Maroc et au Mali, connaît un nouveau développement majeur. Selon des informations publiées par le journal Libération, un suspect clé a été localisé aux États-Unis.

Il s’agit de M. Sylla, 33 ans, présenté comme l’un des principaux « formateurs au sexe » du réseau. D’après la même source, il était chargé de recruter et de « préparer » des mineurs pour Pierre Robert et ses complices. Les éléments de l’enquête indiquent qu’il aurait quitté le Sénégal dès 2017, transité par le Maroc, avant de s’installer sur le territoire américain.

Toujours selon Libération, les autorités judiciaires disposent désormais de ses coordonnées exactes. Accablé par des preuves matérielles, notamment des transferts d’argent et des échanges jugés compromettants, M. Sylla devrait faire l’objet d’un mandat d’arrêt international dans les prochains jours.

Cette avancée intervient dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire émise par la justice française. À Dakar, quatorze personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt par le Doyen des juges. Elles sont poursuivies pour des chefs d’accusation particulièrement graves, dont association de malfaiteurs, traite d’êtres humains en bande organisée, proxénétisme, viols sur mineurs, actes de pédophilie et transmission volontaire du VIH/Sida.

L’affaire Pierre Robert, par son ampleur et la gravité des faits reprochés, continue ainsi de révéler de nouveaux rebondissements, tandis que la coopération judiciaire internationale semble s’intensifier.