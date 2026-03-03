A la UneInternational

Organisation des Nations unies : Ce qu’il faut savoir sur la candidature de Macky Sall

XALIMANEWS: La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU est désormais officielle. Voici les principaux éléments à retenir.

Une candidature portée par le Burundi

Le Burundi, qui assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine, a déposé lundi le dossier de candidature de l’ancien président sénégalais auprès des Nations unies.

L’annonce a été faite à New York par La Neice Collins, porte-parole de l’Assemblée générale, précisant que le président de l’Assemblée générale et celui du Conseil de sécurité informeront conjointement les chefs d’État de cette nouvelle déclaration de candidature.

Candidature de Sonko et second mandat : Diomaye esquive, les coulisses de la rencontre avec les élus au Palais
Candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU : quelles étapes avant l’élection ?
Israël frappé par des tirs de missiles iraniens : sirènes et explosions à Jérusalem et Tel-Aviv
Poste de SG de l’ONU : Macky Sall officiellement candidat, soutenu par l’Union africaine

Confirmation par un proche de Macky Sall

L’information a été confirmée à l’APS par Yoro Dia, ancien ministre et proche collaborateur de l’ex-chef de l’État, qui a validé le dépôt du dossier par le Burundi.

Un poste bientôt vacant

L’actuel secrétaire général, le Portugais António Guterres, arrive au terme de son second mandat le 31 décembre prochain. Son départ ouvre ainsi la course à sa succession à la tête de l’organisation onusienne.

Comment se fait l’élection ?

Le secrétaire général de l’ONU est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Concrètement :
• Le Conseil de sécurité propose un candidat (sans veto d’un membre permanent).
• L’Assemblée générale procède ensuite à la nomination officielle.

Cette procédure implique donc un consensus diplomatique majeur, notamment entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Pour l’Afrique, cette candidature représente un enjeu diplomatique important. Elle intervient dans un contexte où le continent cherche à peser davantage dans les instances internationales.

