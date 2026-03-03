A la UnePolitique

Candidature de Sonko et second mandat : Diomaye esquive, les coulisses de la rencontre avec les élus au Palais

XALIMANEWS: La question de la présidentielle de 2029 continue d’alimenter les débats au sein de Pastef. Vendredi dernier, à l’occasion d’un ndogou organisé au Palais, le chef de l’État a échangé avec près d’une centaine de parlementaires et maires du parti. Mais certaines réponses se sont révélées peu éclairantes.

Parmi les participants figurait la députée Marième Diakhaté Mbacké. Dans un entretien accordé à L’Observateur et publié ce lundi, elle confie être restée sur sa faim après les discussions. Deux interrogations majeures ont été soulevées face au président : compte-t-il briguer un second mandat en 2029, comme le laissent entendre certaines spéculations ? Et qu’en serait-il d’une éventuelle candidature de Ousmane Sonko ?

Concernant cette seconde hypothèse, la parlementaire indique que le chef de l’État s’est dégagé du dossier. « Il a précisé que cela ne dépendait pas de lui et qu’il ne gérait pas la candidature de Sonko », rapporte-t-elle, estimant qu’il a ainsi décliné toute responsabilité sur la question.

S’agissant de sa propre ambition pour 2029, le président Diomaye Faye serait resté prudent. Selon Marième Diakhaté Mbacké, sa réponse manquait de clarté. « Il n’a pas clairement affirmé s’il serait candidat ou non. Cela laisse place à des interrogations », explique-t-elle. Une attitude qui lui rappelle celle de Macky Sall lorsqu’il entretenait le flou autour d’une éventuelle troisième candidature avec son célèbre “ni oui ni non”.

D’après la députée, le chef de l’État n’a donc pas véritablement dissipé les doutes.

