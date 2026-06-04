Moussa Bala Fofana quitte Pastef et assume son maintien dans le gouvernement : « J’ai choisi le devoir envers la Nation »

XALIMANEWS: Reconduit pour la troisième fois au sein du gouvernement, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a annoncé sa démission de Pastef-Les Patriotes tout en justifiant son choix de poursuivre sa mission gouvernementale.

Dans un long communiqué publié ce jeudi, le ministre a d’abord exprimé sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance renouvelée à son égard. Il a salué le soutien constant du chef de l’État aux projets portés par son département ministériel depuis son arrivée aux affaires.

« Je jure au nom d’Allah que jamais le Président de la République ne m’a parlé de projet politique », a-t-il affirmé, rejetant toute idée d’un calcul ou d’une manœuvre politique derrière sa reconduction au gouvernement.

Hommage à Ousmane Sonko

Malgré son départ de Pastef, Moussa Bala Fofana a tenu à rendre hommage à Ousmane Sonko, président du parti et actuel président de l’Assemblée nationale.

Il a décrit Sonko comme un « grand frère », un compagnon de lutte et une personnalité pour laquelle il conserve « estime, respect et considération ». Selon lui, les divergences actuelles ne sauraient effacer les années de combat politique menées ensemble ni les liens forgés au fil des épreuves.

« J’ai agi en toute liberté »

Réagissant aux déclarations d’Ousmane Sonko selon lesquelles certains ministres reconduits auraient choisi de ne pas suivre les orientations du parti, Moussa Bala Fofana assume pleinement sa décision.

« Oui, j’ai agi en toute liberté et à titre personnel », a-t-il déclaré.

Le ministre assure avoir privilégié ce qu’il considère comme son devoir envers la Nation plutôt qu’une logique partisane. Il affirme avoir accepté de rester au gouvernement pour poursuivre les engagements pris devant les Sénégalais lors de la campagne présidentielle de 2024.

« Entre une logique partisane et ce que je considérais être mon devoir envers la Nation, j’ai choisi de poursuivre la mission qui m’avait été confiée au service du Sénégal », a-t-il expliqué.

Un bilan de plus de deux ans à la tête du ministère

Dans son communiqué, Moussa Bala Fofana a également dressé un bilan détaillé de son action à la tête du ministère de l’Urbanisme.

Il cite notamment le lancement de programmes de logements à Mbour et Thiès, la réforme territoriale liée à l’Acte IV de la décentralisation, la modernisation de l’état civil, le développement du programme « Mburu Daara Yi », la relance du secteur de la construction, ainsi que plusieurs projets de planification urbaine et de sécurisation foncière.

Le ministre estime que ces nombreux chantiers sont encore en cours et que sa conscience ne lui permettait pas de quitter ses fonctions avant leur aboutissement.

« Les bases ont été posées. Les réformes sont engagées. Les outils sont en place. Les projets sont prêts à être lancés », a-t-il soutenu.

Démission de Pastef

Considérant que son choix politique devait être assumé avec cohérence, Moussa Bala Fofana a annoncé sa démission de Pastef-Les Patriotes.

Il précise toutefois quitter le parti sans rancœur ni esprit de rupture, tout en remerciant Ousmane Sonko ainsi que l’ensemble des militants pour les combats menés ensemble.

« Un patriote peut bien démissionner d’un parti, mais jamais de la Patrie », a-t-il déclaré.

« Le Sénégal est plus grand que chacun d’entre nous »

S’adressant enfin au peuple sénégalais, le ministre a rappelé être un produit de l’école publique sénégalaise et de la diaspora.

Réaffirmant son engagement au service du pays, il assure qu’il continuera à répondre présent chaque fois que la République sollicitera ses compétences, indépendamment des fonctions qu’il occupera.

« Que je sois ministre ou simple citoyen, je demeurerai au service du Sénégal avec la même conviction et le même engagement », a conclu Moussa Bala Fofana.

PIDvito