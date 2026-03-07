Politique et gouvernance : Aminata Touré confirme son engagement auprès de Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS: Lors d’une rencontre politique organisée par la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, superviseur de la coalition, a adressé un message fort au Président Bassirou Diomaye Faye, saluant sa légitimité et son mandat issu du choix des Sénégalais.

« Vous avez été élu Président de la République avec 54 % dès le premier tour. Les Sénégalais vous ont choisi pour diriger le pays », a déclaré Aminata Touré, soulignant ainsi la confiance populaire qui accompagne le chef de l’État.

Elle a ajouté, dans un message en wolof qu’elle a traduit pour le public :

« Nous allons vous soutenir à l’intérieur comme à l’extérieur, dans ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas, pour le Sénégal. »

Cette déclaration marque une volonté claire de la coalition Diomaye Président de se mobiliser derrière le Président Bassirou Diomaye Faye dans l’accomplissement de sa mission de gouvernance, consolidant ainsi l’unité au sein de ses partisans et appelant à l’action collective pour le développement du pays.

La coalition a insisté sur la nécessité de rester engagée et solidaire, « pour le Sénégal », réaffirmant son rôle actif dans le paysage politique national.