Migration irrégulière : quatre morts en mer et un bébé mort-né, six capitaines de pirogue déférés.

XALIMANEWS: Au Sénégal, la lutte contre la migration irrégulière se poursuit avec une nouvelle affaire impliquant des capitaines de pirogue. Six individus ont été présentés à la justice après leur implication présumée dans une tentative de traversée clandestine vers l’Europe qui s’est soldée par un drame en mer.

Selon les informations issues de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT), les six suspects ont été déférés le 6 mars 2026 devant le Pool Judiciaire Financier. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, homicide involontaire et complicité.

L’enquête révèle que les mis en cause ont reconnu avoir assuré la conduite d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière en direction des Îles Canaries, en Espagne. Toutefois, le voyage n’a pas atteint sa destination. Après treize jours d’errance en mer, l’embarcation a été contrainte de rebrousser chemin à cause d’une panne de moteur.

La pirogue a finalement été interceptée par la Marine nationale sénégalaise au large de Saint-Louis, mettant fin à cette traversée périlleuse.

Les déclarations des suspects ont permis d’établir un bilan humain tragique durant ce périple. Quatre candidats au voyage auraient perdu la vie en mer, leurs corps ayant été jetés par-dessus bord. Un autre drame s’est également produit à bord : une femme a accouché durant la traversée, mais le nouveau-né est né sans vie. La dépouille a été déposée à la morgue de l’Hôpital Abass Ndao à leur retour.

Au cours des auditions, le capitaine principal a affirmé avoir été recruté par deux individus basés dans un pays de la sous-région, présentés comme les organisateurs de l’expédition. Ces derniers auraient assuré la coordination logistique et le recrutement des candidats à la migration.

Les investigations se poursuivent afin de localiser et interpeller les commanditaires et complices de ce réseau présumé de trafic de migrants opérant à l’échelle transnationale.

