Mbour: 34 migrants arrêtés après une traversée avortée, avec un nourrisson et 20 femmes à bord

XALIMANEWS: Le Poste de Police de Diamaguène/Mbour a procédé, le 22 avril 2026, à l’interpellation de trente-quatre (34) candidats à l’émigration clandestine, à la suite d’une avarie survenue en pleine mer, a-t-on appris de source sécuritaire.

Selon les informations recueillies, le groupe est composé de 34 personnes, dont 14 hommes et 20 femmes. Parmi eux figurent également un nourrisson de six mois et une fillette âgée de onze ans, illustrant la vulnérabilité de certains profils engagés dans ces traversées à haut risque.

Les migrants sont de plusieurs nationalités : 14 Gambiens, 8 Sénégalais, 7 Maliens, 3 Guinéens (Conakry) et 2 Ivoiriens.

Cette opération fait suite à un renseignement signalant une présence suspecte sur le littoral de Mbour. D’après les premières auditions, l’embarcation de fortune avait quitté la Gambie trois jours auparavant avec pour destination les côtes espagnoles.

En pleine traversée, la pirogue a été confrontée à une avarie majeure, entraînant une infiltration d’eau à bord. Face au danger imminent et sous la pression des passagers, le capitaine a été contraint de faire demi-tour pour accoster sur les côtes sénégalaises, précisément à Mbour.

À l’arrivée des forces de l’ordre, l’organisateur présumé ainsi que les capitaines de l’embarcation ont réussi à prendre la fuite. Des recherches sont actuellement en cours pour les retrouver.

Lors de leur audition, les candidats ont tous déclaré vouloir rejoindre l’Espagne. Une enquête a été ouverte et se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette tentative d’émigration clandestine