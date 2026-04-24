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Keur Marième Mbengue : Daouda Guèye tué alors qu’il tentait de séparer une bagarre entre deux mécaniciens

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XALIMANEWS: Le calme habituel de la localité de Keur Marième Mbengue, dans la zone du Lac Rose, a été brutalement interrompu par un drame d’une rare violence. Daouda Guèye a perdu la vie après avoir été poignardé alors qu’il tentait simplement de séparer deux mécaniciens en pleine altercation.

Selon les premiers éléments recueillis, tout serait parti d’une dispute entre deux hommes exerçant le métier de mécanicien. La tension serait rapidement montée, transformant un différend verbal en affrontement physique au cœur du quartier.

C’est dans ce contexte que Daouda Guèye, habitant du même secteur, serait intervenu dans l’intention d’apaiser la situation et de mettre fin à la bagarre. Malheureusement, son geste de médiation a tourné au drame. Il aurait été atteint par un coup de couteau lors de l’altercation.

Grièvement blessé, il a été rapidement pris en charge, mais a succombé à ses blessures avant même l’arrivée des secours, plongeant le quartier dans la consternation.

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L’auteur présumé du coup mortel a, quant à lui, pris la fuite immédiatement après les faits. Il est activement recherché par les forces de sécurité

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