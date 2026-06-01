Drame à la cité Fadia: Après avoir tué son frère de huit coups de couteau, Matar Fall invoque l’ivresse

XALIMANEWS: Un drame familial s’est produit à la Cité Fadia à Dakar lors de la célébration de la Tabaski. Matar Fall, âgé de 45 ans, est accusé d’avoir mortellement poignardé son grand frère, Khabane Fall, 51 ans, alors que ce dernier se trouvait dans son sommeil.

Selon les informations rapportées par Libération, la victime a reçu huit coups de couteau. Évacué en urgence vers une structure sanitaire, Khabane Fall a finalement succombé à ses blessures.

Le certificat de genre de mort fait état de graves lésions, notamment des sections cutanées et musculaires, une plaie au niveau du lobe pulmonaire gauche, une section de l’artère circonflexe du membre inférieur gauche ainsi qu’une importante hémorragie interne et externe.

Placée en garde à vue, la personne mise en cause aurait tenté d’expliquer son geste par un état d’ivresse au moment des faits. L’affaire suscite également des commentaires après que des témoins ont affirmé l’avoir vu consommer des intestins de mouton crus peu avant le drame.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie qui a endeuillé une famille en pleine fête de la Tabaski.