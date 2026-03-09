PETROSEN dément : aucune pénurie de gaz, d’essence ou de gasoil au Sénégal

XALIMANEWS – La compagnie pétrolière sénégalaise PETROSEN a formellement démenti, dimanche, les rumeurs faisant état d’une pénurie imminente de gaz, d’essence et de gasoil dans le pays. L’entreprise condamne par ailleurs la diffusion de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et certains canaux de messagerie.

« Un faux communiqué, largement diffusé ces dernières heures, annonçait à tort une prétendue pénurie imminente de gaz, d’essence et de gasoil que l’entreprise aurait diffusée », indique PETROSEN dans un communiqué officiel.

Face à cette rumeur, la direction générale « tient à démentir formellement et sans équivoque ces informations insidieuses et infondées, susceptibles de semer le doute et la confusion ».

La compagnie rassure le public, ses partenaires et tous les acteurs du secteur de l’énergie : « À ce jour, aucune perturbation de l’approvisionnement national en produits pétroliers et gaziers n’est signalée. Le dispositif national d’importation, de stockage et de distribution fonctionne normalement en coordination avec les autorités compétentes ».

PETROSEN annonce également qu’elle se réserve le droit d’engager toutes actions nécessaires contre les auteurs de ces fausses informations susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique.

Le gouvernement sénégalais, lors du dernier Conseil des ministres, a rappelé avoir pris des mesures préventives pour éviter toute spéculation tarifaire sur les produits pétroliers, en lien avec la crise actuelle au Moyen-Orient.

Selon le communiqué officiel, ces mesures visent à protéger les flux essentiels, soutenir le public, prévenir la spéculation et centraliser les arbitrages. Un dispositif de pilotage de la crise, sous la supervision de la Primature, a été mis en place, et une matrice hiérarchisée de décisions sera transmise au chef de l’État pour anticiper toute difficulté économique liée à la situation internationale.