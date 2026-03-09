Politique

Inspecteur des impôts, opposant, puis Premier ministre : l’histoire politique d’Ousmane Sonko

XALIMANEWS: Ousmane Sonko incarne l’une des trajectoires politiques les plus marquantes du Sénégal contemporain. De ses débuts dans la fonction publique à son arrivée à la tête du gouvernement, son parcours reflète à la fois persévérance, stratégie et engagement envers la jeunesse et les réformes du pays.

Des débuts dans la fonction publique (2001 – 2016)

Ousmane Sonko commence sa carrière comme inspecteur des Impôts et des Domaines. Pendant quinze ans, il acquiert une solide connaissance du fonctionnement de l’État et de ses mécanismes fiscaux. Cette expérience administrative lui donnera plus tard les outils nécessaires pour critiquer et proposer des réformes en matière de gouvernance et de transparence.

La création du PASTEF et l’entrée en politique (2014 – 2017)

En 2014, Sonko fonde le Parti pour l’Action, le Soutien et la Transformation des Espaces Français (PASTEF). Ce parti devient rapidement le vecteur de sa vision politique : promouvoir la transparence, défendre les intérêts des jeunes et offrir une alternative au statu quo.

Trois ans plus tard, en 2017, il est élu député à l’Assemblée nationale. Il se fait alors connaître pour son franc-parler et son activisme parlementaire, ce qui lui permet de se positionner comme un acteur incontournable de la scène politique sénégalaise.

Une ascension nationale : la présidentielle et l’opposition (2019 – 2024)

En 2019, Ousmane Sonko se présente à l’élection présidentielle. Bien qu’il ne soit pas élu, cette candidature renforce sa notoriété et confirme son rôle de leader alternatif capable de mobiliser une partie importante de la jeunesse sénégalaise.

Entre 2022 et 2024, il devient leader de l’opposition parlementaire, une position qui lui permet de dénoncer les insuffisances du gouvernement et de proposer des réformes concrètes sur les plans économique, social et institutionnel.

Le stratège de la victoire et Premier ministre (mars – avril 2024)

En mars 2024, Sonko joue un rôle déterminant comme stratège principal de la coalition victorieuse aux élections. Sa capacité à rassembler et à organiser des alliances politiques est désormais reconnue à l’échelle nationale.

En avril 2024, il accède au poste de Premier ministre, concrétisant ainsi une ascension politique rapide mais méthodique, marquée par la cohérence de sa vision et son sens stratégique.

Ousmane Sonko, de fonctionnaire à Premier ministre, incarne un exemple de persévérance politique et de leadership réfléchi. Son parcours illustre comment la connaissance des rouages de l’État, combinée à une vision claire et une capacité à mobiliser, peut propulser un acteur politique au sommet du pouvoir

Sicap Mbao: Ce qu'il faut savoir sur l'arrestation de 10 adolescents après le viol collectif présumé d'une mineure de 14 ans
Iran : Mojtaba Khamenei succède à son père assassiné et devient le nouveau Guide suprême
