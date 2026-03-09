Iran : Mojtaba Khamenei succède à son père assassiné et devient le nouveau Guide suprême

XALIMANEWS: Mojtaba Khamenei, 57 ans, a été désigné dimanche Guide suprême de la République islamique d’Iran, en remplacement de son père, l’ayatollah Ali Khamenei, assassiné le 28 février lors du premier jour de l’offensive israélo-américaine contre le pays.

Le fils du dirigeant iranien a été choisi par l’Assemblée des experts, l’instance chargée de désigner et de superviser le Guide suprême de la République islamique.

Né, comme son père, dans la ville religieuse chiite de Machhad, Mojtaba Khamenei est un vétéran de la guerre ayant opposé l’Iran à l’Irak entre 1980 et 1988, conflit connu sous le nom de Guerre Iran-Irak.

Avec cette nomination, Mojtaba Khamenei devient la plus haute autorité politique et religieuse de la République islamique d’Iran.

Sa désignation intervient alors que la guerre opposant l’Iran aux forces des États-Unis et d’Israël en est à son neuvième jour ce dimanche, dans un contexte de fortes tensions régionales.