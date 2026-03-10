ONU : Macky Sall seul candidat africain pour le poste de secrétaire général ?

XALIMANEWS: La possible candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) continue d’alimenter les débats diplomatiques. Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, le juriste international Ousmane Kane, ancien conseiller juridique au secrétariat de l’ONU sous Kofi Annan et Ban Ki-moon, analyse l’initiative du Burundi visant à porter cette candidature.

Selon lui, le fonctionnement du système onusien repose sur une règle simple : la candidature au poste de secrétaire général doit être présentée par un État membre, mais celui-ci n’est pas forcément le pays d’origine du candidat. L’essentiel, explique-t-il, est que la proposition soit officiellement transmise au président de l’Assemblée générale ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans ce contexte, l’initiative du Burundi peut être interprétée comme une démarche diplomatique pragmatique visant à inscrire formellement la candidature de Macky Sall dans le processus onusien. Pour Ousmane Kane, cette initiative pourrait également révéler l’émergence d’une dynamique diplomatique africaine autour de l’ancien chef de l’État sénégalais.

À ce stade, Macky Sall apparaît comme le seul candidat africain clairement positionné pour briguer ce poste stratégique au sein de l’ONU. Une situation qui pourrait progressivement faire de lui un point de ralliement pour plusieurs pays du continent.

Toutefois, deux questions majeures demeurent, souligne le juriste : la position officielle que prendra le Sénégal sur cette candidature et la capacité des autres pays africains à s’unir derrière un candidat commun pour peser dans la course à la succession du secrétaire général de l’ONU