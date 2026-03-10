A la UneInternational

ONU : Macky Sall seul candidat africain pour le poste de secrétaire général ?

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: La possible candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) continue d’alimenter les débats diplomatiques. Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, le juriste international Ousmane Kane, ancien conseiller juridique au secrétariat de l’ONU sous Kofi Annan et Ban Ki-moon, analyse l’initiative du Burundi visant à porter cette candidature.

Selon lui, le fonctionnement du système onusien repose sur une règle simple : la candidature au poste de secrétaire général doit être présentée par un État membre, mais celui-ci n’est pas forcément le pays d’origine du candidat. L’essentiel, explique-t-il, est que la proposition soit officiellement transmise au président de l’Assemblée générale ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans ce contexte, l’initiative du Burundi peut être interprétée comme une démarche diplomatique pragmatique visant à inscrire formellement la candidature de Macky Sall dans le processus onusien. Pour Ousmane Kane, cette initiative pourrait également révéler l’émergence d’une dynamique diplomatique africaine autour de l’ancien chef de l’État sénégalais.

À ce stade, Macky Sall apparaît comme le seul candidat africain clairement positionné pour briguer ce poste stratégique au sein de l’ONU. Une situation qui pourrait progressivement faire de lui un point de ralliement pour plusieurs pays du continent.

Toutefois, deux questions majeures demeurent, souligne le juriste : la position officielle que prendra le Sénégal sur cette candidature et la capacité des autres pays africains à s’unir derrière un candidat commun pour peser dans la course à la succession du secrétaire général de l’ONU

DEPECHES

Macky Sall à l’ONU : Alassane Ouattara cherche le soutien de Bassirou Diomaye Faye
Otages sénégalais au Maroc : nouveau rebondissement, le parquet et la partie civile font appel
Sénégal : un violent incendie ravage 19 cases dans un village minier du département de Saraya
Macky Sall à l’ONU : une candidature qui interpelle le Sénégal
Share This Article
Previous Article “Je ne regrette rien” : Moussa Diop maintient ses déclarations sur Sonko
Next Article PASTEF : comment Ousmane Sonko veut massifier le parti grâce à la nouvelle commission
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

PETROSEN dément : aucune pénurie de gaz, d’essence ou de gasoil au Sénégal

International

Iran : Mojtaba Khamenei succède à son père assassiné et devient le nouveau Guide suprême

A la UnePolitique

« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président

International

Herman J. Cohen, vétéran de la diplomatie américaine, appuie Macky Sall pour l’ONU

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »