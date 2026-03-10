Politique

PASTEF : comment Ousmane Sonko veut massifier le parti grâce à la nouvelle commission

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Ousmane Sonko, leader de PASTEF – Les Patriotes, a signé la décision n°01/PASTEF/PR/2026 créant une Commission nationale de placement des cartes (Cnpc). Datée du 8 mars 2026 à Dakar, cette initiative vise à piloter les opérations de vente et de distribution des cartes de membres du parti, tant au Sénégal que dans la diaspora. La décision s’appuie sur les statuts et le règlement intérieur du parti, ainsi que sur une délibération du Bureau politique national tenue le 2 mars 2026.

La Cnpc sera chargée de superviser toutes les opérations de placement et de vente des cartes, d’établir le calendrier des activités et de conduire l’installation ou le renouvellement des structures de base du parti après la phase de distribution. Elle sera présidée par le vice-président chargé des structures et de la coordination du Conseil national, avec le secrétaire général assurant la vice-présidence. La commission inclut plusieurs responsables nationaux et trois membres supplémentaires désignés par le président du parti.

Tout citoyen sénégalais âgé d’au moins 18 ans et adhérant aux statuts du parti pourra acquérir une carte, physique ou digitale, valable cinq ans. Le prix est fixé à 1.000 francs CFA au Sénégal et en Afrique, 20 euros en Europe, et 20 dollars américains en Amérique, en Océanie et en Asie. Les recettes issues de cette vente seront réparties entre les structures locales et nationales du parti, avec des pourcentages différents selon qu’il s’agisse du Sénégal ou de la diaspora.

La commission pourra également désigner des superviseurs dans chaque département et pays de la diaspora, ainsi que des commissaires chargés de la vente des cartes au niveau local. Cette initiative de Ousmane Sonko traduit la volonté de renforcer la mobilisation et l’organisation du parti à travers le Sénégal et dans le monde.

DEPECHES

“Je ne regrette rien” : Moussa Diop maintient ses déclarations sur Sonko
Inspecteur des impôts, opposant, puis Premier ministre : l’histoire politique d’Ousmane Sonko
Me Moussa Diop surprend les internautes à l’Assemblée générale de Diomaye Président
« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président
Share This Article
Previous Article ONU : Macky Sall seul candidat africain pour le poste de secrétaire général ?
Next Article Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Politique et gouvernance : Aminata Touré confirme son engagement auprès de Bassirou Diomaye Faye

Politique

Abdourahmane Diouf : « Il y a un seul gardien, le gardien de la Constitution : Bassirou Diomaye Faye »

ActualitesPolitique

“Plus de 350 maires prêts pour 2029” : appel public à un second mandat pour Diomaye Faye

A la UnePolitique

Assemblée générale Diomaye Président : révélations et surprises politiques

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »