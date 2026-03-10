PASTEF : comment Ousmane Sonko veut massifier le parti grâce à la nouvelle commission

XALIMANEWS: Ousmane Sonko, leader de PASTEF – Les Patriotes, a signé la décision n°01/PASTEF/PR/2026 créant une Commission nationale de placement des cartes (Cnpc). Datée du 8 mars 2026 à Dakar, cette initiative vise à piloter les opérations de vente et de distribution des cartes de membres du parti, tant au Sénégal que dans la diaspora. La décision s’appuie sur les statuts et le règlement intérieur du parti, ainsi que sur une délibération du Bureau politique national tenue le 2 mars 2026.

La Cnpc sera chargée de superviser toutes les opérations de placement et de vente des cartes, d’établir le calendrier des activités et de conduire l’installation ou le renouvellement des structures de base du parti après la phase de distribution. Elle sera présidée par le vice-président chargé des structures et de la coordination du Conseil national, avec le secrétaire général assurant la vice-présidence. La commission inclut plusieurs responsables nationaux et trois membres supplémentaires désignés par le président du parti.

Tout citoyen sénégalais âgé d’au moins 18 ans et adhérant aux statuts du parti pourra acquérir une carte, physique ou digitale, valable cinq ans. Le prix est fixé à 1.000 francs CFA au Sénégal et en Afrique, 20 euros en Europe, et 20 dollars américains en Amérique, en Océanie et en Asie. Les recettes issues de cette vente seront réparties entre les structures locales et nationales du parti, avec des pourcentages différents selon qu’il s’agisse du Sénégal ou de la diaspora.

La commission pourra également désigner des superviseurs dans chaque département et pays de la diaspora, ainsi que des commissaires chargés de la vente des cartes au niveau local. Cette initiative de Ousmane Sonko traduit la volonté de renforcer la mobilisation et l’organisation du parti à travers le Sénégal et dans le monde.