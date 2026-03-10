Sénégal : les députés examinent une loi pour durcir la répression des actes contre-nature

XALIMANEWS: Les députés de l’Assemblée nationale du Sénégal sont convoqués en séance plénière ce mercredi à 11 heures pour examiner un projet de loi visant à renforcer la répression des actes contre-nature. L’annonce a été faite dans un communiqué de la direction de la communication de l’institution parlementaire.

Selon le document, les parlementaires vont se pencher sur le projet de loi n°05/2026, qui prévoit de modifier l’article 319 de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal du Sénégal. Ce texte, déjà modifié par le passé, encadre la répression des actes contre-nature au Sénégal.

Lors de cette séance, le projet de loi sera défendu par le Ministère de la Justice du Sénégal, qui devra présenter les motivations et les objectifs de cette réforme devant les députés.

Ce débat intervient dans un contexte marqué par plusieurs dossiers judiciaires en cours concernant des personnes poursuivies pour actes contre-nature, transmission volontaire du VIH/Sida ou encore blanchiment de capitaux. Ces affaires ravivent le débat public autour de la criminalisation de l’homosexualité et de l’évolution de la législation sénégalaise sur ces questions sensibles.