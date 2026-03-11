Conduite sans permis : la situation se complique pour Azoura Fall

XALIMANEWS: La situation judiciaire de Azoura Fall se complique davantage. Après avoir échappé à des poursuites dans une précédente affaire liée à une supposée offense au chef de l’État, il se retrouve aujourd’hui au cœur d’un nouveau dossier judiciaire.

Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, Azoura Fall devrait être déféré au parquet pour conduite sans permis suivie de blessures involontaires.

Un accident à la Médina

Les faits remontent à un incident survenu dans le quartier de Médina. Azoura Fall aurait renversé un jeune, provoquant des blessures. L’enquête a révélé qu’il conduisait sans permis de conduire, ce qui aggrave sa situation judiciaire.

Son ami également interpellé

Dans le cadre de cette affaire, les policiers ont également procédé à l’interpellation de Sérigne Saliou Fall.

Il lui est reproché d’avoir confié le véhicule à une personne ne disposant pas de permis de conduire, une infraction prévue et sanctionnée par la loi.

Un dossier qui pourrait s’alourdir

Après avoir échappé à la justice dans l’affaire d’offense au chef de l’État, ce nouvel incident pourrait l’exposer à de lourdes poursuites, surtout si les blessures de la victime sont jugées graves.

L’affaire suit actuellement son cours et Azoura Fall pourrait être présenté au parquet dans les prochaines heures.