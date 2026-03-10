Actualites

Affaire Softcare au Sénégal : le SAMES dépose un préavis de grève et réclame une enquête indépendante

XALIMANEWS: Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a annoncé mardi le dépôt d’un préavis de grève, suite à l’affaire dite Softcare, qui a secoué le secteur pharmaceutique sénégalais. Cette décision vise à protéger les professionnels de santé impliqués et à dénoncer ce que les syndicats considèrent comme une menace pour la sécurité sanitaire du pays.

L’affaire a éclaté après la découverte de matières premières périmées dans une usine de la filiale sénégalaise d’un groupe chinois, spécialisée dans la fabrication de couches pour bébés et serviettes hygiéniques. Initialement, l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP) avait demandé le retrait des produits Softcare, avant de revenir sur sa décision, assurant que ces matières premières n’avaient pas été utilisées dans la production.

Cette polémique a provoqué une enquête conjointe impliquant les services de la Santé, du Commerce, et une mission d’information de l’Assemblée nationale. Les conclusions, présentées par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, ont indiqué que les matières premières utilisées ne comportaient pas de danger pour la santé, mais ont révélé des défaillances dans les procédures d’inspection de l’ARP, créant une psychose au sein de la population.

En réaction, les syndicats du secteur de la santé dénoncent une mal gouvernance et demandent la mise en place d’une commission d’enquête indépendante impliquant l’OFNAC et l’Inspection générale d’État (IGE). Selon Mariama Thiam, du Syndicat unique des travailleurs de la santé (SUTSAS), il est crucial de réaliser un audit complet des procédures d’homologation, d’inspection et de délivrance des certificats, ainsi que de publier de manière transparente les saisies effectuées contre les médicaments illicites.

Pour le SAMES, « le droit des Sénégalais à des produits de santé sûrs, efficaces et de qualité n’est pas négociable ». Les syndicats annoncent une jonction des luttes à Dakar, puis au niveau national, soulignant que la situation dépasse une simple polémique administrative et constitue une menace directe pour la crédibilité du système sanitaire sénégalais.

Le secteur de la santé attend désormais les mesures concrètes du gouvernement pour restaurer la confiance des citoyens et assurer la sécurité des produits de santé au Sénégal.

