Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines

XALIMANEWS: Les Lionnes du Sénégal ont entamé leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde FIBA 2026 en Allemagne par une lourde défaite face aux États-Unis. Le score final affiche 46 à 110 en faveur des Américaines, mettant en lumière l’écart entre les deux équipes.

Malgré ce revers, les joueuses sénégalaises restent déterminées à poursuivre la compétition. Plusieurs rencontres restent à disputer, laissant encore la porte ouverte à une qualification pour le tournoi mondial.

L’équipe nationale entend tirer les leçons de cette rencontre pour renforcer son collectif et ses performances face à des adversaires de haut niveau. Les Lionnes continuent ainsi leur combat pour représenter fièrement le Sénégal sur la scène internationale.