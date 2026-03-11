Azoura Fall interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision de justice

XALIMANEWS: Azoura Fall a été interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision judiciaire. La mesure a été prise à la suite d’une procédure engagée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar.

Selon les informations disponibles, le président du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a été saisi par le parquet dans le cadre de cette affaire. Après examen de la situation, il a été décidé de placer Azoura Fall en internement au centre psychiatrique de Thiaroye.

Cette décision intervient dans le cadre d’une affaire liée à un incident survenu récemment et ayant conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire.

Par ailleurs, une autre personne impliquée dans le dossier a été placée sous mandat de dépôt et devra comparaître prochainement devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.