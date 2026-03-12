A la UneActualites

Sénégal : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle loi renforçant les sanctions contre les infractions aux mœurs

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Les députés ont adopté mercredi, à l’Assemblée nationale du Assemblée nationale du Sénégal, le projet de loi n°05/2026 modifiant l’article 319 de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal. Le texte a été voté à l’issue d’une séance plénière consacrée à l’examen de cette réforme portée par le gouvernement.

Au total, 138 députés ont voté pour l’adoption du projet de loi sur les 165 parlementaires inscrits, dont 23 par procuration. Aucun député ne s’y est opposé, tandis que trois élus se sont abstenus.

Cette réforme vise à renforcer le dispositif juridique relatif à certaines infractions contre les mœurs, notamment à travers un durcissement des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Présentant le projet de loi devant les parlementaires, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a expliqué que la modification de l’article 319 s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’adapter le cadre juridique à l’évolution des phénomènes sociaux et de renforcer la protection des personnes vulnérables.

DEPECHES

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye convoque tous les ambassadeurs et consuls… ce qui va se passer les 18 et 19 avril
France : l’avocat de Madiambal Diagne conteste l’avis d’extradition et saisit la Cour de cassation
Éducation, santé, chômage : Ousmane Sonko alerte sur les urgences sociales et appelle à un sursaut national
Consommer local : Diomaye annonce une nouvelle stratégie pour protéger les produits sénégalais

Les débats ont donné lieu à plusieurs interventions de députés de la majorité comme de l’opposition. Certains parlementaires ont souligné la nécessité de préserver les valeurs culturelles et sociétales, tandis que d’autres ont insisté sur l’importance de disposer d’un cadre juridique clair et dissuasif.

Plusieurs intervenants ont également évoqué les enjeux liés à la protection de l’enfance, à la lutte contre les violences sexuelles et à la sauvegarde de la dignité humaine.

Le texte adopté prévoit notamment un renforcement des peines d’emprisonnement et des amendes applicables aux infractions visées par l’article 319, ainsi qu’un encadrement plus strict du recours au sursis.

L’adoption de cette loi intervient à l’issue d’un débat parlementaire marqué par des échanges nourris autour des questions de souveraineté juridique, de valeurs sociales et d’évolution du droit pénal au Sénégal.

Le texte sera transmis au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour promulgation, conformément à la procédure législative en vigueur.

Share This Article
Previous Article Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines
Next Article Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 11 mars 2026

Actualites

Procès en Appel des 18 supporters : Les motivations du Parquet marocain

Actualites

Actes contre-nature : à l’Assemblée, Guy Marius Sagna appelle le Sénégal et l’Afrique à résister aux pressions extérieures

Actualites

Tivaouane : 5 millions FCFA volés à une AVEC, les coffrets retrouvés vides au cimetière 

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Basket

Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines

Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…