Industrie et développement : Ousmane Sonko dénonce des décennies de priorités mal orientées au Sénégal

XALIMANEWS: Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a estimé jeudi à Dakar que le pays s’est trompé de priorités en matière de développement depuis son indépendance, expliquant que cette orientation a empêché l’émergence d’une véritable industrie nationale.

« Nous nous sommes trompés de priorités. Et c’est cela qu’il faut corriger aujourd’hui », a déclaré le chef du gouvernement lors d’une cérémonie de lancement d’activités de mobilisation du secteur privé autour des agropoles et des sites industriels.

Selon Ousmane Sonko, l’absence d’une politique industrielle forte explique en grande partie la faiblesse du tissu industriel sénégalais. « Parce que le pays n’a pas fait du développement industriel une priorité, nous n’avons quasiment pas d’industrie. Le résultat est là », a-t-il soutenu.

Le Premier ministre a également relevé que des ressources importantes ont pourtant été mobilisées au fil des années à travers la fiscalité et les investissements publics et privés, sans produire les résultats attendus dans le secteur industriel.

Face à cette situation, il estime qu’il est nécessaire de « changer la donne » et d’« inverser la situation actuelle » en faisant de l’industrialisation un pilier central du développement économique.

Pour Ousmane Sonko, l’expérience internationale montre que l’industrialisation reste la voie privilégiée vers la prospérité. Il cite notamment l’exemple de plusieurs pays d’Asie et d’Europe qui ont fait de l’industrie la base de leur développement.

Le chef du gouvernement a assuré que cette orientation figure désormais parmi les priorités de la « nouvelle vision » de l’État, lors de cette rencontre organisée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

« En presque dix ans d’engagement dans l’opposition, mon discours n’avait jamais varié […] Nos dirigeants se sont totalement trompés de priorités », a insisté le Premier ministre, plaidant pour un repositionnement stratégique autour de l’industrie afin de soutenir durablement le développement du Sénégal.

