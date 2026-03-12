Sénégal : Ousmane Sonko appelle les investisseurs à miser massivement sur les agropoles

XALIMANEWS: Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a appelé jeudi, à Dakar, le secteur privé national et les investisseurs étrangers à s’engager davantage dans le développement des agropoles, qu’il considère comme un levier stratégique pour l’industrialisation et la transformation de l’économie sénégalaise.

S’exprimant lors d’une cérémonie consacrée au lancement des activités de mobilisation du secteur privé autour des agropoles et des sites industriels, le chef du gouvernement a invité les entrepreneurs à investir « massivement » dans ces pôles agro-industriels.

« Je veux réitérer mon appel au secteur privé national et au secteur privé non national en leur demandant d’aller investir massivement dans les agropoles », a déclaré le Premier ministre.

Selon lui, l’État ne peut pas tout faire et doit davantage se concentrer sur un rôle d’encadrement et d’accompagnement. « Nous attendons du secteur privé beaucoup plus que ce que l’État peut faire. La vocation de l’État n’est pas de faire ce que vous, du secteur privé, pouvez faire et mieux que lui », a-t-il soutenu.

Le Premier ministre a également annoncé avoir consacré cette année plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au Programme national de développement des agropoles afin d’accélérer la mise en œuvre des projets et d’éviter les retards dans leur réalisation et leur fonctionnement.

D’après lui, la politique agricole du Sénégal est désormais définie en tenant compte des besoins des agropoles, avec l’objectif de renforcer à la fois la production et la transformation des produits agricoles.

Le programme prévoit la mise en œuvre de cinq grands projets régionaux et la construction de 49 parcs agro-industriels (PAI) à travers le pays.

Parmi les sites prioritaires figurent les parcs agro-industriels d’Adéane, de Kolda et de Mbellacadiao.

Intervenant au nom de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, son président, Alla Sène Guèye, a salué cette initiative qui, selon lui, marque une étape importante dans le dialogue entre l’État et le secteur privé.

« Cette rencontre marque une étape importante du dialogue entre l’État, les industriels et les commerçants. Elle traduit l’attention que les autorités accordent au secteur privé comme levier central pour l’opérationnalisation des instruments de planification visant une croissance forte, durable et inclusive », a-t-il déclaré.

Le gouvernement mise ainsi sur les agropoles pour stimuler l’industrialisation, valoriser la production agricole et renforcer la création d’emplois dans les régions.