Forum mondial de Bakou : Macky Sall appelle à repenser le multilatéralisme dans un monde en crise

XALIMANEWS: L’ancien président du Sénégal et candidat africain au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Macky Sall, a pris part au Forum mondial de Bakou qui se tient du 12 au 14 mars 2026 en Azerbaïdjan.

Dans une publication, l’ancien chef de l’État sénégalais a remercié les autorités azerbaïdjanaises pour leur invitation à cet important rendez-vous international de réflexion.

« Je remercie le gouvernement azerbaïdjanais pour son aimable invitation au XIIIᵉ Forum mondial de Bakou », a-t-il écrit, soulignant l’importance du thème choisi pour cette édition : « Combler les divisions dans un monde en transition ».

Selon Macky Sall, ce thème intervient dans un contexte international marqué par de multiples crises complexes, qui mettent à l’épreuve les mécanismes traditionnels de coopération entre les États.

Lors de ce forum, l’ancien président sénégalais a également pris part à un panel consacré à la crise du multilatéralisme et à la nécessité de repenser la coopération internationale.

À cette occasion, il s’est dit satisfait d’avoir contribué aux échanges sur les défis actuels de la gouvernance mondiale et sur les pistes de réforme du système multilatéral.