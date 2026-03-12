A la UneActualites

Renégociation des contrats : Ousmane Sonko évoque d'importants préjudices financiers

XALIMANEWS: Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a révélé jeudi à Dakar que plusieurs contrats signés par l’État présentent des manquements ayant causé d’importants préjudices financiers au pays.

Selon lui, un comité mis en place au sein de la Primature a été chargé d’examiner et de renégocier certains accords conclus par le Sénégal dans différents secteurs stratégiques.

Les travaux de ce comité ont débuté par l’analyse de contrats liés à trois domaines jugés prioritaires par le gouvernement : les télécommunications, l’hydraulique et le secteur minier.

S’exprimant lors d’un point de presse, le chef du gouvernement a indiqué que ces secteurs figurent parmi les plus problématiques. « Ce sont des secteurs à problèmes », a-t-il déclaré.

La rencontre s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres Déthie Fall, Mabouba Diagne, Alioune Sall et Birame Soulèye Diop.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté des nouvelles autorités d’examiner en profondeur certains contrats jugés défavorables à l’État et d’envisager, si nécessaire, leur renégociation afin de préserver les intérêts économiques du Sénégal.

